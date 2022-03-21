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Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı

Kocaeli Gebze’den Samsun’a getirilen, piyasa değeri 600 bin TL olduğu öğrenilen 3 konteynerin 73 bin TL’ye satılmasından şüphelenen nakliyatçılar, durumu polise ve yetkililere bildirdi.

Asayiş 21.03.2022, 17:22
Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı

Kocaeli Gebze’den Samsun’a getirilen, piyasa değeri 600 bin TL olduğu öğrenilen 3 konteynerin 73 bin TL’ye satılmasından şüphelenen nakliyatçılar, durumu polise ve yetkililere bildirdi.

İddiaya göre, Kocaeli Gebze’den 28 ton 820 kilogram ve 76,4 metreküp kapasiteli 3 boş konteyneri tırlarına yükleyen nakliyeciler, konteynerleri teslim edecekleri Samsun’da İlkadım Sanayi Sitesi’ne getirdi. Teslim adresinin hurdacı olduğunu gören nakliyeciler, ilk konteyneri teslim ettikten sonra durumdan şüphelenip, olayı ana nakliye firmasına bildirdi. Nakliyecinin şüphelenmesi üzerine taşımacılığı araştıran firma, 3 konteynerin piyasa değerinin çok altında satıldığını görünce çalıntı olabileceği ihtimaline karşılık nakliyecilere konteynerleri teslim etmeme talimatı verdi. İki gündür Samsun’da bulunan nakliyeciler, polise de durumu bildirerek tırlardan konteynerleri indirmeden sorunun çözülmesi için bekleyişlerini sürdürüyor.

“Tanesi 200 bin TL olan konteynerlerin 3’ünü 73 bin TL’ye satmışlar”

Konteynerin piyasa değerinin çok altına satıldığını ve bu durumdan şüphelendiklerini ifade eden 15 yıllık nakliyeci Cihan Ünal, “Gebze’den malzemeyi alarak Samsun’a geldik. Boşaltacağımız malı hurdacının alacağını gördük ve malların çalıntı olabileceğinden şüphelendik. Şüphe üzerine depo ile görüştük. Onlar da ana firmayı aradılar. Ondan sonra da işi çözmeyi bekliyoruz. Bu konteynerlerin tanesi en az 200 bin TL değerinde. Konteynerleri alan hurdacı ise 3 konteyner için 73 bin TL para yatırmış. İlla ki bir sıkıntı var ki o yüzden bu durumdayız. Samsun’a 3 tır geldik. Bir tırı boşalttık. İki tırı sıkıntı olduğunu anladığımız için boşaltmadık. Sıkıntımızın en kısa zamanda giderilmesini bekliyoruz. İki gündür Samsun’da bekliyoruz. Yetkililerin sıkıntımızı çözmesini bekliyoruz” dedi.

Durumu polise de aktardıklarını ifade eden Cihan Ünal, “Biz nakliyeciyiz. Sadece ürünlerin lojistiğinden sorumluyuz. Kimseyi görmedik ve bilmiyoruz. Dün polise gidip olayı anlattık, bugün yine polisler geldi ve sıkıntımızı paylaştık. Sıkıntı bir an önce çözülürse biz de işimize bakarız. Malları getirdiğimizde teslim alacak kişilerin attığı konum bizi hurdacıya götürdü. Konteynerlerin içinin boş olduğunu biliyoruz, içini açıp bakmadık” diye konuştu.

Olayla ilgili hurda firmasının yetkilileri bir açıklama yapmazken, şikâyet üzerine polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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