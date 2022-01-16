Samsun’da sobadan 1 kişi zehirlendi

Samsun’da kömür sobasının dumanının geri basması sonucu bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde kömür sobasının dumanının geri tepmesi sonucu zehirlenen Nurdan E.(53) hastanelik oldu.112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nurdan E. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.