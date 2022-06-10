Son Dakika
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldu.
Asayiş 10.06.2022, 22:33
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan U.V. (36) ve kardeşi O.V. (25) yaralandı. Yaralı kardeşler ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis alayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.