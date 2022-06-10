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Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 10.06.2022, 22:33
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan U.V. (36) ve kardeşi O.V. (25) yaralandı. Yaralı kardeşler ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis alayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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