Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark’ta bulunan bir kulübün bahçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu silahlı saldırısına uğrayan Fatih C.B.(43) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı. Fatih C.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.