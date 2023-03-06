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Samsun’da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Asayiş 06.03.2023, 10:28
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu silahlı saldırıya uğrayan Salih B. (23) kafasından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salih B. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.