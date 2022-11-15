Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç ile olay yerinde bulunan yaşlı adam vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan S.T. (32) karnından ve sol kolundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırı sırasında olay yerinde bulunan F.Ç.’de (60) kazara çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. S.T. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, kazara vurulan F.Ç. ise Gazi Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı. S.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ö.K. ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.