Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı saldırıya uğrayan H.G. ve M.T. yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.