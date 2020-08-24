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Samsun’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN O.S. AĞIR YARALANDI.
Asayiş 24.08.2020, 09:41
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Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.S. (36) 3 yerinden, O.D.(31) ise sağ elinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan O.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.S., ameliyata giderken polise kendisini vuranın F.S.S. olduğunu söyledi. Elinden yaralanan ve kurşunun içeride kaldığı öğrenilen O.S. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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