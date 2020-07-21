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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
SAMSUN'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 21.07.2020, 16:50
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Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.K. (26) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.K. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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