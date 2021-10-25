Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Z.K.’nin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan S.A., 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.