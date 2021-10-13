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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Asayiş 13.10.2021, 18:35
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.A. (29) çenesinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.A. tedavi altına alındı. S.A. kendisini tartıştığı B.S.’nin yaraladığını söyledi. Polis olaydan sonra kaçan silahlı saldırganı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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