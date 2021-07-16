banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor

Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 16.07.2021, 18:43
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
banner502

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. (35), bacaklarından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501