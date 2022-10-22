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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Asayiş 22.10.2022, 10:56
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.İ.(28), sağ bacağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.S. olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.