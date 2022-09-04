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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Asayiş 04.09.2022, 12:56
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan N.Y. (49) yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.Y. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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