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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Asayiş 23.08.2022, 16:39
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan V.K.(34) yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı İ.K.’nin (38) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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