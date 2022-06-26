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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Asayiş 26.06.2022, 10:11
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Ö.K. yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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