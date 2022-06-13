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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Asayiş 13.06.2022, 14:08
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki C.E. bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan C.E. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.