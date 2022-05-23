Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da çay ocağının önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağının önünde bulunduğu sırada otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Y.S.(46) sol bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar araçla kaçtı. Silahlı saldırıyı N.K. ve yeğenlerinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.