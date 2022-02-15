Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da kaldığı evde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Asayiş 15.02.2022, 11:26
Samsun’da kaldığı evde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki F.C. kaldığı evde silahlı saldırıya uğradı. 3 yerinden yaralanan F.C. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı zanlısı E.A. ise olaydan sonra kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.