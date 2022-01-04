Son Dakika
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Asayiş 04.01.2022, 13:36
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bugün saat 12.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yusuf H. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.