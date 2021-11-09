Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Yaşar G., her iki ayağından ve kolundan yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis kaçan kimliği belirsiz silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.