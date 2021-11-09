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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.&
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Asayiş 09.11.2021, 14:58
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Yaşar G., her iki ayağından ve kolundan yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis kaçan kimliği belirsiz silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.