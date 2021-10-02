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Samsun’da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Samsun’da çıkan silahlı kavgada 2 yaralandı.

Asayiş 02.10.2021, 19:21
Samsun’da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Samsun’da çıkan silahlı kavgada 2 yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde çıkan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu E.Ö. vurularak, kardeşi B.Ö. ise kafasından darp sonucu yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ö. tedavi altına alındı. Kendi imkanları ile hastaneye giden B.Ö. ise hastanede ayakta tedavi edildi. Silahlı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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