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Samsun’da silahla yaralama zanlısı yakalandı
Samsun’da bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan genç, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Asayiş 29.12.2020, 13:34
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Samsun’da bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan genç, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde dün akşam saat 22.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ç.(30) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Y.C.S.’yi (22) yakalayarak gözaltına aldı.Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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