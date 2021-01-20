Samsun’da silahla 2 kişinin yaralanmasına 3 gözaltı

Samsun’da pompalı tüfekle ateş açarak 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu M.K.(46) ve R.K.(35) bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili F.S., K.D. ve H.C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.