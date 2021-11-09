Samsun’da ‘silah ticareti’ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ‘silah ticareti’ operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 452 değişik çaplarda tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ‘silah ticareti’ suçu ile ilgili yapılan çalışma kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde ikamet ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 452 adet değişik çaplarda tabanca fişeği ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemlere başlandı.