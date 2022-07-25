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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD’nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz."
Samsun’da saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Samsun’da 25 ton saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı.
Asayiş 25.07.2022, 22:17
Samsun’da 25 ton saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı.
Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 18. kilometresi Gürgendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat’tan yüklediği 15 ton samanı Samsun’un Bafra ilçesine götüren Ayhan K. (51) idaresindeki 66 HP 833 çekici plakalı, 66 AAD 926 dorse plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesindeki samanlar yol kenarına ve şarampole saçıldı. Yaralı sürücü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.