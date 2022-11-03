Samsun’da sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi bir eve yaptığı baskında sahte ve gümrük kaçağı içki ile etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, Tekkeköy ilçesinde bir ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramada 42 şişe el yapımı ve gümrük kaçağı içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli A.Ö. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.