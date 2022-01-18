Samsun’da sahte içki ele geçirildi

Samsun’da polisin yaptığı takip sonucu bir işyeri ile araçta yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereği bir işyeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada 11 kişi sahte içki, 88 şişe etil alkol, 127 adet alkol kiti ve 204 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.