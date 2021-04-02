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Samsun’da sahte Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişiye adli kontrol

Samsun’da sahte Gürcistan ehliyeti ile ilgili jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 02.04.2021, 22:35
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Samsun’da sahte Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişiye adli kontrol

Samsun’da sahte Gürcistan ehliyeti ile ilgili jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’den ehliyet alamayanlara sahte Gürcistan ehliyeti temin edilmesiyle ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takip ve çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri 19 kişiye sahte ehliyet verildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili sahte ehliyet teminine aracı oldukları ileri sürülen L.A., K.Ö., F.D. ve Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 4 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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