Samsun’da sahile iskelet vurdu

Samsun’da sahilde yürüyüş yapan insanlar tarafından kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sancaklı Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kumsalda yürüyüş yapmakta olan bir vatandaş üzeri yosun bağlamış insan iskeletiyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin bölgede olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Kimliği belirlenmek üzere yarım haldeki insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.