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Samsun’da sahilde insan iskeleti bulundu
Samsun’da sahilde kimliği belirsiz insan iskeleti bulundu.
Asayiş 28.08.2022, 17:44
Samsun’da sahilde kimliği belirsiz insan iskeleti bulundu.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan bir kişi denizden kumsala vurmuş göğsünden yukarısı olan insan iskeleti fark etti. Olay jandarmaya haber verildi. Kimliği belirsiz iskelet savcının incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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