Samsun’da sağanak

Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düşen Samsun’da bazı yollarda çökme meydana geldi, birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Karadeniz Bölgesi’nde aralıklarla yağan sağanak, Samsun’da geceden bu yana etkisini arttırdı. Şehrin birçok yerinde ana arterler, cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Dereye dönen yollarda çökmeler meydana geldi. Özellikle İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Kenan Şara Üst Geçidi’nden Baruthane Mahallesi’ne çıkan Hendek Caddesi’nde çok sayıda çökme yaşandı. Sel sularının taşıdığı asfalt parçaları birçok araca zarar verdi. Araç sahipleri, sabahın ilk ışıklarıyla sigorta şirketlerine zararlı araçlarının raporlarını tutturdu. Yaşanan göçükler nedeniyle yol tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, uzun araç kuyrukları da oluştu.

Yaşanan afet sonrası oluşan durumu değerlendiren mahalle sakini Özkan Giral, “Balıkçıyız, gece 04.00 gibi eve geldik. Bir anda sel bastırdı. Suyun yüksekliğinden yoldaki göçükler görünmüyordu. Yolun iniş tarafında göçük olmadı, çıkış tarafından birçok göçük meydana geldi. Yukardan eğim nasıl verildiyse yağmur sularının 3’te 2’si yolun çıkış istikametinden geldi. Sel suları nedeniyle birçok araç zarar gördü. Bu yolun tekrar aynı sıkıntıyı yaşamaması için tamamen baştan yapılması lazım” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, gece saatlerinden itibaren yollar ve menfezlerdeki sıkıntıları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Atakum’da metrekareye 56,3 kilo yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Samsun’un Atakum ilçesine son 24 saatte 56,3 kilo yağış düştü. Ayrıca Terme’ye 17,2 kilo ve Bafra’ya da 9,2 kilo yağış düştü.

66 adrese müdahale edildi

Öte yandan, SASKİ ekipleri sağanak sonrası oluşan olumsuzluklar nedeniyle 66 adresten gelen ihbara müdahale etti. ekipler kanal temizliği, ızgara temizliği, yağmur suyu menfez temizliği işlerimleri yaptı. İhbarların çoğu Atakum-Yeni Mahalle civarından gelirken, ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.