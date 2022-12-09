Samsun’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun’da silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Irak uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.