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Samsun’da patpat şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun’da patpat diye adlandırılan tarım aracının elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 11.10.2021, 17:28
Samsun’da patpat şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun’da patpat diye adlandırılan tarım aracının elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin K. idaresindeki patpat, elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Şerafettin K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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