Samsun’da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Samsun’da, korana virüsün ortaya çıkmasının ardından pandemi kurallarına uymayın 250 kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve 17 kişi hakkında ise dava açıldığı ortaya çıktı.

Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan korona virüs ile ilgili Samsun’da Nisan ayından bu yana gerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden gerekse karantina kurallarını ihlal ettikleri öğrenilen toplam 250 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında ’bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195/1 maddesi gereği soruşturma başlatıldığı ve 17 kişi hakkında ise asliye ceza mahkemelerinde dava açıldığı kaydedildi.