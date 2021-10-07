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Samsun’da paketler halinde kaçak sigara mamulleri ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi çok sayıda kaçak makaron, tütün ve sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Asayiş 07.10.2021, 13:09
Samsun’da paketler halinde kaçak sigara mamulleri ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi çok sayıda kaçak makaron, tütün ve sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 139 bin adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 12 kilo bandrolsüz tütün, 285 paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 16 bin adet faturasız sigara paketleme kartonu ve 720 paket faturasız sigara filtre süngeri ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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