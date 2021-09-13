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Samsun’da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı kamerada

Samsun’da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 13.09.2021, 13:38
Samsun’da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı kamerada

Samsun’da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Y. (19) idaresindeki 55 AFT 786 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 50 yaşındaki Mustafa Çelik’e çarptı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlatarak yola düşen Mustafa Çelik ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.


Otomobil sürücüsü Ümit Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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