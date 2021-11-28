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Samsun’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Samsun’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Asayiş 28.11.2021, 11:06
Samsun’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Kenan Şara Köprüsü yanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Ç. idaresindeki 55 SV 987 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Elif Yüksel’e (33) çarptı. Kazada ağır yaralanan Elif Yüksel ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.