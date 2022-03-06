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Samsun’da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Samsun’da otomobilde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 06.03.2022, 19:15
Samsun’da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Samsun’da otomobilde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde 25 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39), içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili M.Y. ve S.D.’yi de gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Y. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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