Samsun’da otomobildeki cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Samsun’da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde 25 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39), içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili M.Y. ve S.D.’yi de gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.