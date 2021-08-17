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Samsun’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Asayiş 17.08.2021, 17:37
Samsun’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan C. idaresindeki 06 FL 5494 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Selahattin T.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Selahattin T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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