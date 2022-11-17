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Samsun’da otomobil viyadük korkuluklarına çarptı: 1 yaralı
Samsun’da otomobilin viyadük üstünde korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Asayiş 17.11.2022, 15:50
Samsun’da otomobilin viyadük üstünde korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı dolum tesisleri karşısındaki viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Eker idaresindeki 55 AGV 341 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viyadüğün demir korkuluklarına çarpıp savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sezgin Eker, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.