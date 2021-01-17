Son Dakika
Samsun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Samsun’da otomobilin yaklaşık 50 metre mesafeden uçuruma yuvarlanıp alt yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Asayiş 17.01.2021, 08:34
2
Samsun’da otomobilin yaklaşık 50 metre mesafeden uçuruma yuvarlanıp alt yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi Kacadağ mevkisi taş ocağı yanında akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Oğuzhan Çakır idaresindeki 34 SLG 12 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak çam ağacını kırarak alt yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Oğuzhan Çakır ile aynı araçta bulunan Karay Çakır (25), Ataberk Çakır (16) ve Şefik Erkol (13) yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü