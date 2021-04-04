banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ

Samsun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.04.2021, 23:04
1
Samsun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Karakaya (60) yönetimindeki 55 AFG 762 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Şerif Karakaya ile yanında bulunan Ahmet Kıran (36) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu