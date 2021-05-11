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Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atarak yol kenarındaki su kanalına ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 11.05.2021, 18:47
Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atarak yol kenarındaki su kanalına ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Mahmurdağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim İ. idaresindeki 55 LG 208 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su kanalına ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Selim İ. ile Semihcan E. ve Tuğba İ. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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