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Samsun’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun’da bir otomobilin takla atarak yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 29.09.2021, 20:25
Samsun’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun’da bir otomobilin takla atarak yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan U. idaresindeki 52 ABN 734 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yan döndü. Kazada araç sürücüsü Ercan U. ile Bülent U. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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