banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 17.08.2021, 17:28
Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 54. kilometresi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 34 JU 0293 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bordür taşına çarpıp yol ortasına takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
31°
açık