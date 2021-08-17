Son Dakika
Avrupa Serbest Bölgesi’ne, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kairat Torebayev’den Ziyaret
Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Samsun’da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 17.08.2021, 17:28
Samsun’da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 54. kilometresi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 34 JU 0293 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bordür taşına çarpıp yol ortasına takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.