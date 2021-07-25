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Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin bir evin bahçesine takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 25.07.2021, 13:32
Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Samsun’da yoldan çıkan otomobilin bir evin bahçesine takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 33. kilometresi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kemal Sezgin (21) idaresindeki 55 E 0170 plakalı otomobil direksiyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp bir evin bahçesine takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Onur Kemal Sezgin 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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