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Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürüsü yaralandı.

Asayiş 14.06.2021, 21:34
Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürüsü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum içesi Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Örnek idaresindeki 55 EJ 921 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki 52 AAH 148 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 52 AAH 148 otomobil de kayarak arkasında park halinde bulunan 07 AIV 632 plakalı otomobile çarptı. Savrulan 55 EJ 921 plakalı otomobil de takla atıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Yakup Örnek yaralandı. Yaralı sürücü özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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