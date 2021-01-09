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Samsun’da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Samsun’da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 09.01.2021, 08:13
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Samsun’da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan alkollü olduğu iddia edilen O.H. idaresindeki 34 DNK 728 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karayolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Araçta bulunan sürücü O.H. ve B.Ç. kazayı yaralı olarak atlatırken, Onur Hapakas olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Onur Hapakas’ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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